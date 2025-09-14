Литва поднимала истребители НАТО из-за российских самолетов
13 сентября российские самолеты нарушили правила полета, из-за этого Литва была вынуждена поднять самолеты НАТО, сообщает литовская армия, передаёт Delfi.
Как отметила армия Литвы, истребители НАТО поднимались дважды.
"Они поднимались для наблюдения и сопровождения российских самолетов, нарушивших порядок. Оба случая не были связаны с превентивными мерами в Польше из-за дронов", – сообщает Литовская армия.
Отмечается, что российские самолеты летели с выключенными радиолокационными автоответчиками без планов полета.
- Польша 13 сентября из-за угрозы дронов подняла авиацию и закрыла аэропорт в Люблине. В Румынии истребители перехватили БпЛА и вели его, однако через некоторое время он исчез с радаров.
- 13 сентября в стране стартовала операция "Восточный страж" с участием самолетов стран-союзников.
