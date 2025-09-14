Литва поднимала истребители НАТО из-за российских самолетов

Российские самолеты летели с выключенными радиолокационными автоответчиками без планов полета

Истребители F-16 (Фото: EPA)

13 сентября российские самолеты нарушили правила полета, из-за этого Литва была вынуждена поднять самолеты НАТО, сообщает литовская армия, передаёт Delfi.

Как отметила армия Литвы, истребители НАТО поднимались дважды.

"Они поднимались для наблюдения и сопровождения российских самолетов, нарушивших порядок. Оба случая не были связаны с превентивными мерами в Польше из-за дронов", – сообщает Литовская армия.

Отмечается, что российские самолеты летели с выключенными радиолокационными автоответчиками без планов полета.