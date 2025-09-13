Страны НАТО начали военные учения по переброске военной техники и подразделений в Литву
Страны НАТО приступили к учениям Grand Eagle 2025 по отработке переброски войск и техники в Литву. Об этом сообщило Объединенное командование сил союзников в Брунссуме (Нидерланды).
"В рамках более масштабных маневров Quadriga 2025 силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву – быстро, уверенно и скоординировано", – сказано в сообщении.
Отмечается, что учения нацелены на то, чтобы усилить готовность и оперативную совместимость союзников. Также их целью является укрепление восточного фланга НАТО.
В командовании союзных сил не уточнили сроки проведения учений, а также количество военных и техники, которое планируют задействовать. На карте видно, что участвовать будут Германия, Польша, Литва и Финляндия.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял о старте операции "Восточный часовой" в ответ на пролет российских беспилотников над территорией Польши в ночь на 10 сентября.
- 11 сентября сообщалось, что Польша сосредоточит у границы около 40 000 солдат на фоне российско-беларуских учений.
- 13 сентября также стартовала операция "Восточный страж" в Польше. Ряд стран направили свои истребители в страну для тренировочных маневров.
