Країни НАТО розпочали військові навчання з перекидання військової техніки та підрозділів до Литви
Країни НАТО розпочали навчання Grand Eagle 2025 з відпрацювання перекидання військ і техніки в Литву. Про це повідомило Об'єднане командування сил союзників у Брунссумі (Нідерланди).
"У межах масштабніших маневрів Quadriga 2025 сили НАТО відпрацьовують швидке перекидання військ і техніки до Литви – швидко, упевнено і скоординовано", – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що навчання націлені на те, щоб посилити готовність і оперативну сумісність союзників. Також їхньою метою є зміцнення східного флангу НАТО.
У командуванні союзних сил не уточнили терміни проведення навчань, а також кількість військових і техніки, яку планують задіяти. На карті видно, що участь братимуть Німеччина, Польща, Литва і Фінляндія.
Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв про старт операції "Східний вартовий" у відповідь на проліт російських безпілотників над територією Польщі в ніч на 10 вересня.
- 11 вересня повідомлялося, що Польща зосередить біля кордону близько 40 000 солдатів на тлі російсько-білоруських навчань.
- 13 вересня також стартувала операція "Східний страж" у Польщі. Низка країн направили свої винищувачі в країну для тренувальних маневрів.
Коментарі (0)