Країни НАТО розпочали військові навчання з перекидання військової техніки та підрозділів до Литви

Кількість військових і техніки, яку планують задіяти, в альянсі не уточнили

Війська НАТО (Ілюстративне фото: facebook.com/NATOJFCBS)

Країни НАТО розпочали навчання Grand Eagle 2025 з відпрацювання перекидання військ і техніки в Литву. Про це повідомило Об'єднане командування сил союзників у Брунссумі (Нідерланди).

"У межах масштабніших маневрів Quadriga 2025 сили НАТО відпрацьовують швидке перекидання військ і техніки до Литви – швидко, упевнено і скоординовано", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що навчання націлені на те, щоб посилити готовність і оперативну сумісність союзників. Також їхньою метою є зміцнення східного флангу НАТО.

У командуванні союзних сил не уточнили терміни проведення навчань, а також кількість військових і техніки, яку планують задіяти. На карті видно, що участь братимуть Німеччина, Польща, Литва і Фінляндія.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв про старт операції "Східний вартовий" у відповідь на проліт російських безпілотників над територією Польщі в ніч на 10 вересня.

Карта NATO JFCBS