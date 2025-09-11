Польща зосередить біля кордону близько 40 000 солдатів на тлі російсько-білоруських навчань
Польща зосередить біля свого кордону приблизно 40 000 військових під час навчань Росії та Білорусі, які проходитимуть на території останньої. Про це розповів заступник міністра оборони країни Цезарій Томчик в ефірі телеканалу Polsat.
"Пам'ятаймо, що "Захід-2025" – це наступальні навчання. З них [навчань РФ] почалася війна в Україні, а також агресія проти Грузії. У зв'язку з цим польська армія готувалася до цього. Найближчими днями на кордоні буде близько 40 000 солдатів", – акцентував чиновник.
Він також визнав, що порушення повітряного простору Польщі дронами РФ, що відбулось 10 вересня, також пов'язане із "Заходом-2025".
Він зауважив, що Польща готувалась до цього заходу впродовж "багатьох місяців".
"Польська армія провела навчання, в яких взяли участь понад 30 000 польських солдатів, а також солдати Альянсу, щоб адекватно відповісти на "Захід-2025", – підсумував Томчик.
Ці російсько-білоруські навчання проходитимуть з 12 до 16 вересня.
- 11 вересня у Польщі вздовж кордону з Україною та Білоруссю запровадили спеціальну зону обмежень польотів на три місяці. Зокрема, використання цивільних безпілотників заборонено і вдень, і вночі.
- Президент Зеленський порівняв атаку російських дронів по Польщі з окупацією українського Криму у 2014 році.
