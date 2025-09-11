Польща зосередить біля кордону близько 40 000 солдатів на тлі російсько-білоруських навчань

Заліт дронів РФ до Польщі також пов'язаний із навчаннями "Захід-2025", зауважили в Міноборони країни

Польські військові та працівники спеціальних служб після російської атаки 10 вересня (Фото: WOJTEK JARGILO / EPA)

Польща зосередить біля свого кордону приблизно 40 000 військових під час навчань Росії та Білорусі, які проходитимуть на території останньої. Про це розповів заступник міністра оборони країни Цезарій Томчик в ефірі телеканалу Polsat.

"Пам'ятаймо, що "Захід-2025" – це наступальні навчання. З них [навчань РФ] почалася війна в Україні, а також агресія проти Грузії. У зв'язку з цим польська армія готувалася до цього. Найближчими днями на кордоні буде близько 40 000 солдатів", – акцентував чиновник.

Він також визнав, що порушення повітряного простору Польщі дронами РФ, що відбулось 10 вересня, також пов'язане із "Заходом-2025".

Він зауважив, що Польща готувалась до цього заходу впродовж "багатьох місяців".

"Польська армія провела навчання, в яких взяли участь понад 30 000 польських солдатів, а також солдати Альянсу, щоб адекватно відповісти на "Захід-2025", – підсумував Томчик.

Ці російсько-білоруські навчання проходитимуть з 12 до 16 вересня.