У Польщі розпочалися найбільші військові навчання. Залучили близько 30 000 солдатів

Польський солдат (Фото: EPA)

У Польщі розпочалися найбільші стратегічні військові навчання "Залізний захисник – 25". Для участі залучили понад 30 000 солдатів, повідомляє Генеральне командування.

Навчання будуть проходити на визначених полігонах у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Підкарпатському воєводствах, а також поза їхніми межами.

Зазначається, що солдати оснащені понад 600 одиницями військової техніки з усіх видів збройних сил.

У Генштабі додали, що маневри передбачають "застосування нових ударних і розвідувальних платформ" та практичне застосування уроків російсько-української війни.

Польські навчання проходить паралельно з російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025".