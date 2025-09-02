У Польщі розпочалися найбільші військові навчання. Залучили близько 30 000 солдатів
У Польщі розпочалися найбільші стратегічні військові навчання "Залізний захисник – 25". Для участі залучили понад 30 000 солдатів, повідомляє Генеральне командування.
Навчання будуть проходити на визначених полігонах у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Підкарпатському воєводствах, а також поза їхніми межами.
Зазначається, що солдати оснащені понад 600 одиницями військової техніки з усіх видів збройних сил.
У Генштабі додали, що маневри передбачають "застосування нових ударних і розвідувальних платформ" та практичне застосування уроків російсько-української війни.
Польські навчання проходить паралельно з російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025".
