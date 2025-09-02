В Польше начались крупнейшие военные учения. Привлекли около 30 000 солдат

Польский солдат (Фото: EPA)

В Польше начались крупнейшие стратегические военные учения "Железный защитник – 25". Для участия привлекли более 30 000 солдат, сообщает Генеральное командование.

Учения будут проходить на определенных полигонах в Варминско-Мазурском, Поморском и Подкарпатском воеводствах, а также за их пределами.

Отмечается, что солдаты оснащены более 600 единицами военной техники из всех видов вооруженных сил.

В Генштабе добавили, что маневры предусматривают "применение новых ударных и разведывательных платформ" и практическое применение уроков российско-украинской войны.

Польские учения проходит параллельно с российско-беларусскими учениями "Запад-2025".