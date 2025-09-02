В Польше начались крупнейшие военные учения. Привлекли около 30 000 солдат
В Польше начались крупнейшие стратегические военные учения "Железный защитник – 25". Для участия привлекли более 30 000 солдат, сообщает Генеральное командование.
Учения будут проходить на определенных полигонах в Варминско-Мазурском, Поморском и Подкарпатском воеводствах, а также за их пределами.
Отмечается, что солдаты оснащены более 600 единицами военной техники из всех видов вооруженных сил.
В Генштабе добавили, что маневры предусматривают "применение новых ударных и разведывательных платформ" и практическое применение уроков российско-украинской войны.
Польские учения проходит параллельно с российско-беларусскими учениями "Запад-2025".
- 4 апреля Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что НАТО готово отреагировать на военные учения России и Беларуси "Запад-2025", если возникнет такая необходимость.
- 15 июля сообщалось, что Польша готовится создать зону безопасности в Балтийском море для защиты от диверсий российского "теневого флота".
- 1 августа стало известно, что Польша заключила контракт на 180 корейских танков K2 вместе с технологией их производства.
