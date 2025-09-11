Польша сосредоточит у границы около 40 000 солдат на фоне российско-беларуских учений

Залет дронов РФ в Польшу также связан с учениями "Запад-2025", отметили в Минобороны страны

Польские войска и работники специальных служб после российской атаки 10 сентября (Фото: WOJTEK JARGILO / EPA)

Польша сосредоточит у своей границы примерно 40 000 военных во время учений России и Беларуси, которые будут проходить на территории последней. Об этом рассказал заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat.

"Давайте помнить, что "Запад-2025" – это наступательные учения. С них [учений РФ] началась война в Украине, а также агрессия против Грузии. В связи с этим польская армия готовилась к этому. В ближайшие дни на границе будет около 40 000 солдат", – акцентировал чиновник.

Он также признал, что нарушение воздушного пространства Польши дронами РФ, которое состоялось 10 сентября, также связано с "Западом-2025".

Он отметил, что Польша готовилась к этому мероприятию в течение "многих месяцев".

"Польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 000 польских солдат, а также солдаты Альянса, чтобы адекватно ответить на "Запад-2025", – подытожил Томчик.

Эти российско-беларуские учения будут проходить с 12 по 16 сентября.