Польша сосредоточит у границы около 40 000 солдат на фоне российско-беларуских учений
Польша сосредоточит у своей границы примерно 40 000 военных во время учений России и Беларуси, которые будут проходить на территории последней. Об этом рассказал заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat.
"Давайте помнить, что "Запад-2025" – это наступательные учения. С них [учений РФ] началась война в Украине, а также агрессия против Грузии. В связи с этим польская армия готовилась к этому. В ближайшие дни на границе будет около 40 000 солдат", – акцентировал чиновник.
Он также признал, что нарушение воздушного пространства Польши дронами РФ, которое состоялось 10 сентября, также связано с "Западом-2025".
Он отметил, что Польша готовилась к этому мероприятию в течение "многих месяцев".
"Польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 000 польских солдат, а также солдаты Альянса, чтобы адекватно ответить на "Запад-2025", – подытожил Томчик.
Эти российско-беларуские учения будут проходить с 12 по 16 сентября.
- 11 сентября в Польше вдоль границы с Украиной и Беларусью ввели специальную зону ограничений полетов на три месяца. В частности, использование гражданских беспилотников запрещено и днем, и ночью.
- Президент Зеленский сравнил атаку российских дронов по Польше с оккупацией украинского Крыма в 2014 году.
