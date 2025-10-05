Аэропорт Вильнюса останавливал работу из-за шаров в воздушном пространстве

Закрытие аэропорта столицы Литвы повлияло на ряд ночных рейсов, большинство из которых были перенаправлены в Польшу и Латвию

Аэропорт Вильнюса (Иллюстративное фото: Stringer/EPA)

Аэропорт Вильнюса на несколько часов останавливал работу из-за воздушных шаров в воздушном пространстве Литвы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Литва возобновила воздушное сообщение в своем крупнейшем и самом загруженном аэропорту рано утром в воскресенье после нескольких часов прекращения полетов и перенаправления рейсов из-за воздушных шаров, которые, вероятно, летали в ее воздушном пространстве.

Воздушное движение в Вильнюсе было восстановлено в 04:50 по местному времени в воскресенье (01:50 по Гринвичу) после того, как поздно вечером в субботу было принято решение закрыть воздушное пространство "из-за возможной серии воздушных шаров, направляющихся к аэропорту Вильнюса", отметил оператор аэропорта в своем заявлении на странице в Facebook.

Вещатель LRT цитировал слова главы Национального кризисного управления страны, который в субботу вечером сообщил, что 13 воздушных шаров направляются к аэропорту Вильнюса.

Согласно сообщениям, опубликованным на сайте Федерального управления гражданской авиации США, ограничения полетов были связаны с "полетами на воздушных шарах".

Аэропорт Вильнюса сообщил, что закрытие повлияло на ряд ночных рейсов, большинство из которых было перенаправлено в соседние Латвию и Польшу, а вылеты были отменены. Один рейс, который должен был прибыть из Копенгагена, вернулся в Данию.