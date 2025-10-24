Литва після інциденту з літаками Росії просить НАТО швидше ввести ротаційну ППО

Кястутіс Будріс (Фото: x.com/BudrysKestutis)

Литва просить НАТО швидше впровадити ротаційну систему протиповітряної оборони після чергового інциденту з російськими літаками в повітряному просторі країни. Про це заявив міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс, передає LRT.

"Заклик і позиція Литви дуже зрозумілі – ми маємо нарешті реалізувати те, про що домовилися на саміті у Вільнюсі 2023 року: у регіоні мають реалізувати ротаційну протиповітряну оборону, ми маємо збільшити сили в країнах Балтії як у вигляді винищувачів, так і у вигляді наземних засобів протиповітряної оборони", – сказав він журналістам.

Будріс зазначив, що абсолютно всі бачать, що польоти дронів, винищувачів і повітряних куль у небі Литви та інших країн Європи тривають. А це означає, за його словами, що заходи, яких вживають зараз, є недостатніми, щоб утримати Росію від таких дій.

"Ми бачимо, що Росія просуває кордони, коли її військові дії не отримують належної відповіді", – наголосив він.

Раніше на саміті НАТО у Вільнюсі союзники погодили модель ротації засобів ППО, щоб зробити її практично безперервною. До осені 2025 року тільки дві країни зробили свій внесок: Нідерланди в липні 2024 року відправили зенітні ракетні комплекси великої дальності Patriot, у лютому 2025 року Італія розгорнула наземні ЗРК SAMP/T для навчань.

У липні Іспанія також спрямувала до Литви вісім винищувачів, по чотири з яких призначені для патрулювання неба і ППО. Ці сили будуть розміщені в країні до весни 2026 року.