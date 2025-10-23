Російські літаки порушили повітряний простір Литви – підіймалися винищувачі НАТО
23 жовтня російські літаки порушили повітряний простір Литви, повідомили у Збройних силах балтійської країни.
Російський винищувач Су-30, який, ймовірно, виконував тренування з дозаправлення паливом у Калінінградській області, та літак Іл-78, який здійснював дозаправлення, вторглися у повітряний простір Литви на 700 метрів й залишили його, пробувши в ньому близько 18 секунд, розповіли у повідомленні.
Литовські Військово-повітряні сили зафіксували повітряні судна РФ близько 18:00 (час такий же, як у Києві) поблизу міста Кібартай, що на кордоні між Литвою та Калінінградською областю.
У відповідь на інцидент у повітря були підняті два винищувачі Eurofighter Typhoon ВПС Іспанії, які виконують місію повітряної поліції Північноатлантичного Альянсу, розповіли у ЗС Литви.
"Вони [літаки] вилетіли до місця порушення й наразі патрулюють повітряний простір у районі інциденту", – підсумовують у публікації.
- 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони були над естонською територією близько 12 хвилин.
- Того самого дня російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі. Більш ніж за тиждень до цього два десятки російських БпЛА порушили повітряний простір Польщі.
- Після інциденту з Естонією міністерка оборони Литви нагадувала, як у 2015 році Туреччина збила російський літак, коли той порушив повітряний простір країни.
- 15 жовтня міністр оборони Бельгії повідомив, що держави НАТО обговорюють нові правила, як полегшити збиття російських військових літаків, які порушують повітряний простір їхніх країн-членів.
