Російські літаки порушили повітряний простір Литви – підіймалися винищувачі НАТО

Eurofighter Typhoon (Фото: Збройні сили Литви)

23 жовтня російські літаки порушили повітряний простір Литви, повідомили у Збройних силах балтійської країни.

Російський винищувач Су-30, який, ймовірно, виконував тренування з дозаправлення паливом у Калінінградській області, та літак Іл-78, який здійснював дозаправлення, вторглися у повітряний простір Литви на 700 метрів й залишили його, пробувши в ньому близько 18 секунд, розповіли у повідомленні.

Литовські Військово-повітряні сили зафіксували повітряні судна РФ близько 18:00 (час такий же, як у Києві) поблизу міста Кібартай, що на кордоні між Литвою та Калінінградською областю.

У відповідь на інцидент у повітря були підняті два винищувачі Eurofighter Typhoon ВПС Іспанії, які виконують місію повітряної поліції Північноатлантичного Альянсу, розповіли у ЗС Литви.

"Вони [літаки] вилетіли до місця порушення й наразі патрулюють повітряний простір у районі інциденту", – підсумовують у публікації.