Після зальоту МіГів до Естонії у Міноборони Литви нагадали, як Туреччина збила бомбардувальник РФ

Шакалєнє заявила, що Анкара "показала приклад 10 років тому" щодо реакції на порушення повітряного простору

Довіле Шакалєнє (Фото: RADEK PIETRUSZKA / EPA)

Після зальоту російських винищувачів МіГ-31 до Естонії міністерка оборони Литви Довіле Шакалєнє нагадала, як у 2015 році Туреччина збила російський літак, коли той порушив повітряний простір країни. Відповідний допис урядовиця опублікувала у соцмережі X.

"Три російські винищувачі над Таллінном (вони були неподалік від естонської столиці. – Ред.) – це ще одне вагоме підтвердження того, що [операція НАТО] "Східний вартовий" давно назріла. Кордон НАТО на північному сході випробовують не просто так. Ми маємо бути рішучими. PS. Туреччина показала приклад 10 років тому. Трохи поживи для роздумів", – написала Шакалєнє.

У листопаді 2015 року Військово-повітряні сили Туреччини, яка також входить до НАТО, знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24, коли той порушив повітряний простір країни поряд з сирійським кордоном. Це повітряне судно входило до угруповання РФ, яке бомбило Сирію. Унаслідок інциденту загинув командир екіпажу літака.

У відповідь на збиття цього судна російський диктатор Володимир Путін запровадив санкції проти Туреччини. Утім, вже наступного року країна-агресор почала скасовувати ці обмеження.