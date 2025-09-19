Після зальоту МіГів до Естонії у Міноборони Литви нагадали, як Туреччина збила бомбардувальник РФ
Після зальоту російських винищувачів МіГ-31 до Естонії міністерка оборони Литви Довіле Шакалєнє нагадала, як у 2015 році Туреччина збила російський літак, коли той порушив повітряний простір країни. Відповідний допис урядовиця опублікувала у соцмережі X.
"Три російські винищувачі над Таллінном (вони були неподалік від естонської столиці. – Ред.) – це ще одне вагоме підтвердження того, що [операція НАТО] "Східний вартовий" давно назріла. Кордон НАТО на північному сході випробовують не просто так. Ми маємо бути рішучими. PS. Туреччина показала приклад 10 років тому. Трохи поживи для роздумів", – написала Шакалєнє.
У листопаді 2015 року Військово-повітряні сили Туреччини, яка також входить до НАТО, знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24, коли той порушив повітряний простір країни поряд з сирійським кордоном. Це повітряне судно входило до угруповання РФ, яке бомбило Сирію. Унаслідок інциденту загинув командир екіпажу літака.
У відповідь на збиття цього судна російський диктатор Володимир Путін запровадив санкції проти Туреччини. Утім, вже наступного року країна-агресор почала скасовувати ці обмеження.
- Вранці 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу столиці країни Таллінна. Всього судна РФ перебували над Естонією близько 12 хвилин, перш ніж НАТО підняло в повітря італійські F-35, щоб супроводити їх.
- Естонське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах РФ, щоб висловити протест та вручити відповідну ноту. Однак згодом естонський уряд вирішив запросити проведення консультацій із союзниками з НАТО за 4 статтею – востаннє до цього вдавалися після дронової атаки РФ по Польщі 10 вересня.
- Ввечері того ж дня два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі.
