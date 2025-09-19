После залета МиГов в Эстонию в Минобороны Литвы напомнили, как Турция сбила самолет РФ

Шакалене заявила, что Анкара "показала пример 10 лет назад" в отношении реакции на нарушение воздушного пространства

Довиле Шакалене (Фото: RADEK PIETRUSZKA / EPA)

После залета российских истребителей МиГ-31 в Эстонию министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила о том, как в 2015 году Турция сбила российский самолет, когда тот нарушил воздушное пространство страны. Соответствующее сообщение чиновница опубликовала в соцсети X.

"Три российских истребителя над Таллином (они были неподалеку от эстонской столицы. – Ред.) – это еще одно веское подтверждение того, что [операция НАТО] "Восточный страж" давно назрела. Границу НАТО на северо-востоке испытывают не просто так. Мы должны быть решительными. PS. Турция показала пример 10 лет назад. Немного пищи для размышлений", – написала Шакалене.

В ноябре 2015 года Военно-воздушные силы Турции, которая также входит в НАТО, уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24, когда тот нарушил воздушное пространство страны рядом с сирийской границей. Это воздушное судно входило в группировку РФ, которая бомбила Сирию. В результате инцидента погиб командир экипажа самолета.

В ответ на поражение этого судна российский диктатор Владимир Путин ввел санкции против Турции. Впрочем, уже в следующем году страна-агрессор начала отменять эти ограничения.