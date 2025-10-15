У Бельгії підтвердили, що НАТО готує план зі спрощення збивання російських літаків

В Альянсі обговорюють певні правила для країн на випадок, якщо треба буде збити ворожий дрон чи літак

Тео Франкен (Фото: x.com/FranckenTheo)

Країни НАТО обговорюють нові правила, як полегшити збиття російських військових літаків, які порушують повітряний простір їхніх країн-членів. Про це в коментарі кореспондентці LIGA.net у Брюселі повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

"Одне з обговорень стосується того, як ми можемо протидіяти дронам і як нам бути дуже гнучкими, коли йдеться про російську агресію у нашому повітряному просторі. Це правда. А також ідеться про правила", – сказав він.

Міністр зазначив, що деякі країни мають власні правила, наприклад Польща. Але у Бельгії їх немає, адже країна "повністю інтегрована" в НАТО. Тому рішення щодо правил збиття літаків для країни прийматиме офіцер НАТО.

За словами Франкена, це стосується як дронів, так і літаків.

"Тож рішення збити літак чи дрон, у Бельгії ухвалює НАТО. В інших країнах це вирішує національний міністр чи уряд. Це велике обговорення, але я розумію, що це не так просто", – наголосив він.

Перед цим газета The Telegraph із посиланням на власних співрозмовників також повідомляла, що в НАТО обговорюють нові правила, які можуть полегшити завдання знищення російських винищувачів. За їх словами, ключовими визначальними чинниками загрози стануть озброєння літака та його траєкторія.

Плани готуються обговорити на зустрічі 15 жовтня.