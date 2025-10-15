В Бельгии подтвердили, что НАТО готовит план по упрощению сбивания российских самолетов

В Альянсе обсуждаются определенные правила для стран на случай, если потребуется сбить вражеский дрон или самолет

Тео Франкен (Фото: x.com/FranckenTheo)

Страны НАТО обсуждают новые правила, которые упростят сбитие российских военных самолетов, нарушающих воздушное пространство стран-членов. Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net в Брюсселе сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

"Одно из обсуждений касается того, как мы можем противостоять дронам и как нам быть очень гибкими, когда речь идет о российской агрессии в нашем воздушном пространстве. Это правда. А также речь идет о правилах", – сказал он.

Министр отметил, что некоторые страны имеют собственные правила, например, Польша. Но в Бельгии их нет, поскольку страна "полностью интегрирована" в НАТО. Поэтому решение о правилах сбития самолетов для страны будет принимать офицер НАТО.

По словам Франкена, это относится как к дронам, так и к самолетам.

"Таким образом, решение о сбитии самолета или дрона в Бельгии принимает НАТО. В других странах это решает национальный министр или правительство. Это предмет большого обсуждения, но я понимаю, что это не так просто", – подчеркнул он.

До этого газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники также сообщала, что в НАТО обсуждаются новые правила, которые могут упростить задачу уничтожения российских истребителей. По их словам, ключевыми определяющими факторами угрозы станут вооружение самолета и его траектория.

Планируется обсудить планы на встрече 15 октября.