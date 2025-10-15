В Бельгии подтвердили, что НАТО готовит план по упрощению сбивания российских самолетов
Страны НАТО обсуждают новые правила, которые упростят сбитие российских военных самолетов, нарушающих воздушное пространство стран-членов. Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net в Брюсселе сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.
"Одно из обсуждений касается того, как мы можем противостоять дронам и как нам быть очень гибкими, когда речь идет о российской агрессии в нашем воздушном пространстве. Это правда. А также речь идет о правилах", – сказал он.
Министр отметил, что некоторые страны имеют собственные правила, например, Польша. Но в Бельгии их нет, поскольку страна "полностью интегрирована" в НАТО. Поэтому решение о правилах сбития самолетов для страны будет принимать офицер НАТО.
По словам Франкена, это относится как к дронам, так и к самолетам.
"Таким образом, решение о сбитии самолета или дрона в Бельгии принимает НАТО. В других странах это решает национальный министр или правительство. Это предмет большого обсуждения, но я понимаю, что это не так просто", – подчеркнул он.
До этого газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники также сообщала, что в НАТО обсуждаются новые правила, которые могут упростить задачу уничтожения российских истребителей. По их словам, ключевыми определяющими факторами угрозы станут вооружение самолета и его траектория.
Планируется обсудить планы на встрече 15 октября.
- 14 октября генеральный секретарь НАТО Рютте выступил против сбития российских самолетов-нарушителей, если они не представляют угрозы. Их нужно "спокойно" вывести за пределы воздушного пространства страны.
- Высокопоставленный представитель НАТО пояснил LIGA.net, как в альянсе реагируют на провокации в небе и почему именно так. По его словам, речь идет о стратегии "холодного профессионализма".
