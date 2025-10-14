Рютте выступил против сбивания российских самолетов, если они не представляют угрозы
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Альянс не должен сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство в случае, если они не представляют угрозы. Такое мнение он высказал во время выступления в Любляне на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, видео опубликовал ресурс Clash Report.
"Если самолет не представляет угрозы, мы не собираемся его сбивать. А потом мы осторожно выведем его за пределы воздушного пространства", – сказал Рютте.
Генсек НАТО подчеркнул, что полностью согласен с таким подходом, ведь "мы сильны". По его мнению, это пропорциональный ответ на нарушение воздушного пространства.
"И мы гораздо сильнее россиян. Нам не нужно сбивать российские самолеты, потому что они входят в наше воздушное пространство", – акцентировал Рютте, повторив, что это будет сделано, если они будут представлять очевидную угрозу.
"Если бы мы были слабыми, вы могли бы подумать: Хорошо, мы слабые, поэтому мы должны немедленно показать им, что каждый раз, когда они совершают вторжение в наше воздушное пространство, мы их сбиваем", — продолжил генсек Альянса.
Он акцентировал, что НАТО "намного сильнее" россиян, поэтому ответ Альянса пропорционален.
"Но мы сильны, и наш пропорциональный ответ четко дает понять россиянам, что мы не рады такому вторжению", — сказал Рютте.
- 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В целом они были над Эстонией около 12 минут.
- В тот же день российские истребители нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании Petrobaltic в Балтийском море. Более чем за неделю до этого два десятка российских БпЛА нарушили воздушное пространство Польши.
- 22 сентября Туск заявил, что Польша будет сбивать объекты, которые явно нарушают ее воздушное пространство. Глава МИД Британии в ООН заявила о готовности дать отпор самолетам-нарушителям.
