Рютте выступил против сбивания российских самолетов, если они не представляют угрозы

Если самолет не представляет угрозы, НАТО "спокойно" выведет его за пределы воздушного пространства, заявил генсек Альянса

Марк Рютте (Фото: Stringer/EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Альянс не должен сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство в случае, если они не представляют угрозы. Такое мнение он высказал во время выступления в Любляне на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, видео опубликовал ресурс Clash Report.

"Если самолет не представляет угрозы, мы не собираемся его сбивать. А потом мы осторожно выведем его за пределы воздушного пространства", – сказал Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что полностью согласен с таким подходом, ведь "мы сильны". По его мнению, это пропорциональный ответ на нарушение воздушного пространства.

"И мы гораздо сильнее россиян. Нам не нужно сбивать российские самолеты, потому что они входят в наше воздушное пространство", – акцентировал Рютте, повторив, что это будет сделано, если они будут представлять очевидную угрозу.

"Если бы мы были слабыми, вы могли бы подумать: Хорошо, мы слабые, поэтому мы должны немедленно показать им, что каждый раз, когда они совершают вторжение в наше воздушное пространство, мы их сбиваем", — продолжил генсек Альянса.

Он акцентировал, что НАТО "намного сильнее" россиян, поэтому ответ Альянса пропорционален.

"Но мы сильны, и наш пропорциональный ответ четко дает понять россиянам, что мы не рады такому вторжению", — сказал Рютте.