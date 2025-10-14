Рютте виступив проти збиття російських літаків-порушників, якщо вони не становлять загрози

Якщо літак не становить загрози, НАТО "спокійно" виведе його за межі повітряного простору, заявив генсек Альянсу

Марк Рютте (Фото: Stringer/EPA)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Альянс не повинен збивати російські літаки, які порушують повітряний простір у разі, якщо вони не становлять загрози. Таку думку він висловив під час виступу у Любляні на сесії Парламентської асамблеї НАТО, відео опублікував ресурс Clash Report.

"Якщо літак не становить загрози, ми не збираємося його збивати. А потім ми обережно виведемо його за межі повітряного простору", – сказав Рютте.

Генсек НАТО наголосив, що повністю згоден з таким підходом, адже "ми сильні". На його думку, це пропорційна відповідь на порушення повітряного простору.

"І ми набагато сильніші за росіян. Нам не потрібно збивати російські літаки, тому що вони входять у наш повітряний простір", – акцентував Рютте, повторивши, що це буде зроблено, якщо вони становитимуть очевидну загрозу.

"Якби ми були слабкими, ви могли б подумати: Добре, ми слабкі, тому ми маємо негайно показати їм, що кожного разу, коли вони здійснюють вторгнення в наш повітряний простір, ми їх збиваємо", – продовжив генсек Альянсу.

Він акцентував, що НАТО "набагато сильніше" росіян, тому відповідь Альянсу пропорційна.

"Але ми сильні, і наша пропорційна відповідь чітко дає зрозуміти росіянам, що ми не раді таким вторгненням", – сказав Рютте.