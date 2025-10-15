"Холодный профессионализм". В НАТО объяснили, как и почему реагируют на провокации России

Если нужно будет действовать, НАТО будет действовать, но никогда не будет наступать первым

Военные НАТО на учениях в Нидерландах (Фото: ЕРА/SIESE VEENSTRA)

НАТО является прежде всего оборонительным альянсом, поэтому стратегией его поведения на российские провокации дронами и истребителями является "холодный профессионализм". Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил высокопоставленный чиновник Альянса.

Выступая 14 октября на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, генсек Марк Рютте заявил: Альянс не должен сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство в случае, если они не представляют угрозы.

Отвечая на вопрос LIGA.net, как НАТО определяет наличие угрозы и не являются ли провокации угрозой сами по себе, собеседник отметил: "Союзники обучены быть спокойными и профессиональными, поскольку НАТО не стремится к эскалации".

"НАТО – это оборонительный Альянс. Мы не ищем конфликта с кем-то. Но если мы чувствуем, что нам бросают вызов или угрожают, НАТО, очевидно, будет действовать. Я не буду сейчас описывать критерии, по которым мы перейдем к наступательным действиям, или по которым мы определяем, что является угрозой, а что нет – этот список слишком длинный. Что я могу Вам сказать и в чем наши люди должны быть уверены, так это в профессионализме наших сил – будь то солдаты, моряки, или авиаторы, морские пехотинцы и так далее", – сказал он.

Чиновник вспомнил, что когда в сентябре российские беспилотники вторглись в Польшу, самолеты НАТО их сбили, предварительно оценив угрозу. Затем, когда российские самолеты вошли в воздушное пространство Эстонии примерно на 10 минут, они были перехвачены самолетами НАТО.

"Тогда возникает вопрос: почему самолеты НАТО их не сбили? Во-первых, есть разница между пилотируемой и беспилотной системой. Во-вторых, в течение всего этого времени, пока российские самолеты находились там и даже до того, как они вошли в воздушное пространство Эстонии, НАТО их мониторило. Было ли поведение России безрассудным? Да. Было ли оно неприемлемым? Да, с точки зрения ожидаемых нами норм. Но признали ли мы это угрозой? Нет. Если бы мы ее оценили, самолеты НАТО могли бы принять меры, но они этого не сделали. Это опять же, свидетельствует о холодном профессионализме", – подчеркнул собеседник.

Если нужно будет действовать, НАТО будет действовать, добавил он. В то же время Альянс, который является оборонительным, никогда не будет наступать на кого-то.