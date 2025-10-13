Рютте высмеял российскую подводную лодку, которая "хромает" домой с патрулирования

Генеральный секретарь НАТО заявил, что субмарина РФ, которая поднялась на поверхность возле Франции, одинока и сломана

Марк Рютте (Фото: Sebastian Elias Uth/EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник, 13 октября, высмеял Россию из-за "хромого" состояния одной из ее подводных лодок. Его слова приводит агентство Reuters.

Черноморский флот России сообщил, что дизельная подводная лодка "Новороссийск" всплыла у побережья Франции якобы для соблюдения правил навигации в Ла-Манше, и опроверг сообщения о том, что она потерпела серьезную неисправность.

Читайте также Ядерная триада России под ударом – прямые и косвенные последствия

Однако власти Нидерландов сообщили на выходных, что эта подводная лодка находилась на буксире в Северном море. А Рютте, выступая в Словении, сказал, что судно "сломано".

"Сейчас, фактически, почти не осталось российского военно-морского присутствия в Средиземном море. Там одинокая и сломанная российская подводная лодка хромает домой с патрулирования", – сказал генеральный секретарь Альянса.

Рютте вспомнил роман американского автора Тома Клэнси "Охота на "Красный Октябрь". В основе произведения лежит вымышленная история похищения советской атомной подводной лодки собственным экипажем с целью бегства в США.

"Какое разнообразие по сравнению с романом Тома Клэнси 1984 года "Охота на "Красный Октябрь". Сегодня это больше похоже на поиск ближайшего механика", — пошутил чиновник.

9 октября Морское командование НАТО сообщило, что у берегов Франции поднялся на поверхность российский подводный корабль. В ответ на инцидент Альянс заявил о готовности защищаться.