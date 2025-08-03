ГУР рассекретило документы российской подводной лодки из ядерной триады Кремля – фото

Атомная подводная лодка "Князь Пожарский" приступила к боевому дежурству только в июле

Подводная лодка проекта Борей-А "Князь Владимир" (Фото: российский ресурс)

Главное разведывательное управление Министерства обороны сообщило, что его специалисты получили закрытую внутреннюю документацию о стратегической атомной подводной лодке К-555 "Князь Пожарский".

Подводная лодка относится к проекту 955А Борей-А, который является одним из ключевых элементов так называемой ядерной триады Кремля.

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В распоряжении военной разведки Украины оказались:

← именные списки личного состава экипажа подводной лодки, включая данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки;

← боевые инструкции для экипажа;

← боевая схема корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;

← инструкции для экипажа в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции;

← инженерная документация, в частности акт исследования деформированного радиомаяка с указанием членов комиссии и предприятий, участвовавших в исследовании.

Также разведчики получили выписку из судовой росписи корабля "Пожарский". Этот документ регулирует ежедневную боевую и повседневную работу судна.

Как сообщила Главная разведывательная служба Украины, "Князь Пожарский" вошел в состав 31-й дивизии подводных лодок Северного флота Военно-морского флота России только 24 июля 2025 года. Постоянное место базирования – город Гаджиево в Мурманской области.

Прием подводной лодки на боевое дежурство лично принимал российский диктатор Владимир Путин.

Отмечается, что полученная разведчиками информация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только "Князя Пожарского", но и других подводных лодок проекта 955А, которые "критически важны для поддержания имперского мифа государства-агрессора".

Подводные лодки проекта 955А Борей-А имеют 16 шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет Р-30 Булава-30, каждая из которых может нести до 10 боевых блоков.