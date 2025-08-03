ГУР розсекретило документи російської субмарини з ядерної тріади Кремля – фото

Атомний підводний човен "Князь Пожарський" став до бойового чергування лише у липні

Підводний човен проекту Борей-А "Князь Володимир" (Фото: російський ресурс)

Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило, що його фахівці отримали закриту внутрішню документацію про атомну субмарину стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарський".

Підводний човен належить до проєкту 955А Борей-А, що є одним із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля.

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У розпорядженні воєнної розвідки України опинилися:

← поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;

← бойові інструкції для екіпажу;

← бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;

← приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передання поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;

← інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.

Також розвідники здобули виписку з книги корабельних розкладів "Пожарського". Цей документ регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна.

Як повідомили у ГУР, "Князь Пожарський" увійшов до складу 31 дивізії підводних човнів північного флоту Воєнно-морського флоту Росії лише 24 липня 2025 року. Постійне місце базування – місто Гаджієво у Мурманській області.

Приймав субмарину на бойове чергування особисто російський диктатор Володимир Путін.

Зазначається, що здобута розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише "Князя Пожарського", а й інших субмарин проєкту 955А, які "критично важливі для підтримки імперського міфу держави-агресорки".

Підводні човни проєкту 955А Борей-А мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 Булава-30, кожна з яких може нести до 10 бойових блоків.