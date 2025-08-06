Флоты России и Китая отработали уничтожение "вражеской субмарины" на фоне заявления Трампа
Военно-морские силы России и Китая отрабатывали охоту на вражескую подводную лодку и ее уничтожение в Японском море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Отработка уничтожения субмарины произошла через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил о перемещении двух американских атомных подводных лодок ближе к России.
В РФ заявили, что в учениях участвовали китайские противолодочные самолеты Y-8 и самолеты Ил-38 Тихоокеанского флота России, а также экипажи вертолетов.
"В результате эффективных совместных действий вражеская подводная лодка была оперативно обнаружена и имитировано уничтожена", – сообщило Минобороны государства-агрессора.
- На днях Медведев прибег к ядерным угрозам, "посоветовав" президенту США вспомнить любимые фильмы о "ходячих мертвецах", а также то, как может быть опасна "мертвая рука".
- 1 августа Трамп сообщил, что отдал приказ на размещение двух атомных субмарин в соответствующих регионах в ответ на угрозы российского чиновника.
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