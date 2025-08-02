Трамп заявил, что ядерные субмарины "ближе к России"

Президент США хочет убедиться, что заявления Дмитрия Медведева – это лишь слова и ничего больше

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Американские подводные лодки, которые несут ядерное оружие, теперь находятся "ближе к России". Об этом в интервью Newsmax сообщил президент США Дональд Трамп.

Американский президент отметил, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев говорил "плохие вещи" о ядерном оружии.

"И когда вы упоминаете слово "ядерная", знаете, мои глаза загораются. Я говорю: нам лучше быть осторожными, потому что это самая высокая угроза", — сказал Трамп.

Американский президент убежден, что Медведеву не нужно было угрожать.

"Он [Медведев] и раньше говорил кое-что. Поэтому мы всегда должны быть готовы. Поэтому я отправил в регион две атомные подводные лодки. Я просто хочу убедиться, что его слова – это только слова и ничего больше", — добавил Трамп.

Его спросили, находятся ли эти субмарины ближе к России.

"Они ближе к России. Да, они ближе к России", — ответил президент Штатов.

На днях Медведев прибег к ядерным угрозам, "посоветовав" президенту США вспомнить любимые фильмы о "ходячих мертвецах", а также то, как может быть опасна "мертвая рука".

1 августа Трамп сообщил, что отдал приказ на размещение двух атомных субмарин в соответствующих регионах в ответ на угрозы российского чиновника.