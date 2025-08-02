Трамп заявив, що ядерні субмарини стали "ближче до Росії"

Президент США хоче переконатися, що заяви Дмитра Медведєва – це лише слова і нічого більше

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Американські підводні човни, які несуть ядерну зброю, тепер знаходяться "ближче до Росії". Про це в інтерв’ю Newsmax повідомив президент США Дональд Трамп.

Американський президент зазначив, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв говорив "погані речі" про ядерну зброю.

"І коли ви згадуєте слово "ядерна", знаєте, мої очі спалахують. Я кажу: нам краще бути обережними, бо це найвища загроза", – сказав Трамп.

Американський президент переконаний, що Медведєву не потрібно було погрожувати.

"Він [Медведєв] і раніше говорив дещо. Тому ми завжди маємо бути готовими. Тому я відправив у регіон два атомні підводні човни. Я просто хочу переконатися, що його слова – це лише слова і нічого більше", – додав Трамп.

Його запитали, чи є ці субмарини ближче до Росії.

"Вони ближче до Росії. Так, вони ближче до Росії", – відповів президент Штатів.

Днями Медведєв вдався до ядерних погроз, "порадивши" президенту США згадати улюблені фільми про "ходячих мерців", а також те, як може бути небезпечна "мертва рука".

1 серпня Трамп повідомив, що віддав наказ на розміщення двох атомних субмарин у відповідних регіонах у відповідь на погрози російського посадовця.