Трамп порадив "невдасі" Медведєву стежити за словами. Той погрожує "Мертвою рукою"

На думку президента США, представник Кремля вступив на "дуже небезпечну територію"

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відповів на погрози заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Медведєва про можливу війну між Москвою та Вашингтоном і порадив йому стежити за словами. Про це Трамп написав у Truth Social.

"Скажемо Медведєву, невдачливому колишньому президенту Росії, стежити за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!" – написав американський президент.

Трамп також згадав Індію, до якої він напередодні запровадив 25% торговельний тариф і штрафи через купівлю країною російської нафти та зброї.

"Мені байдуже, що Індія робить з Росією. Вони можуть разом руйнувати свої мертві економіки. Ми мали дуже мало справ з Індією, їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія та США майже не ведуть спільного бізнесу. Продовжимо так робити й надалі", – написав Трамп.

28 липня Медведєв написав у мережі Х, що "Трамп грає в ультиматум з Росією, а кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни з його власною країною". Також він застеріг Трампа "не йти шляхом Сонного Джо".

ДОПОВНЕНО О 10:15. Медведєв відповів Трампу у Telegram, де вдався до ядерних погроз.

"Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія у всьому має рацію і продовжить йти своєю дорогою", – написав він.

Медведєв порадив Трампу "згадати улюблені фільми про "Ходячих мерців", а також те, як може бути небезпечна "Мертва рука", що не існує в природі".

"Мертва рука" – комплекс автоматичного управління масованим ядерним ударом, що має бути завданий у відповідь на агресію. Комплекс створений в СРСР в розпал холодної війни в 1970-ті роки.