Трамп порадив "невдасі" Медведєву стежити за словами. Той погрожує "Мертвою рукою"доповнено
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відповів на погрози заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Медведєва про можливу війну між Москвою та Вашингтоном і порадив йому стежити за словами. Про це Трамп написав у Truth Social.
"Скажемо Медведєву, невдачливому колишньому президенту Росії, стежити за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!" – написав американський президент.
Трамп також згадав Індію, до якої він напередодні запровадив 25% торговельний тариф і штрафи через купівлю країною російської нафти та зброї.
"Мені байдуже, що Індія робить з Росією. Вони можуть разом руйнувати свої мертві економіки. Ми мали дуже мало справ з Індією, їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія та США майже не ведуть спільного бізнесу. Продовжимо так робити й надалі", – написав Трамп.
28 липня Медведєв написав у мережі Х, що "Трамп грає в ультиматум з Росією, а кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни з його власною країною". Також він застеріг Трампа "не йти шляхом Сонного Джо".
ДОПОВНЕНО О 10:15. Медведєв відповів Трампу у Telegram, де вдався до ядерних погроз.
"Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія у всьому має рацію і продовжить йти своєю дорогою", – написав він.
Медведєв порадив Трампу "згадати улюблені фільми про "Ходячих мерців", а також те, як може бути небезпечна "Мертва рука", що не існує в природі".
- 29 липня сенатор Ліндсі Грем, який є співавтором законопроєкту про нові жорсткі санкції проти Росії, також відреагував на погрози Медведєва та порадив Росії сідати за стіл переговорів. У відповідь той назвав сенатора "дідусем".
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