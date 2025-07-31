Трамп посоветовал "неудачнику" Медведеву следить за словами

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил на угрозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможной войне между Москвой и Вашингтоном и посоветовал ему следить за словами. Об этом Трамп написал в Truth Social.

"Скажем Медведеву, неудачливому бывшему президенту России, чтобы он следил за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!" – написал американский президент.

Трамп также упомянул Индию, к которой он ввел накануне 25% торговый тариф и штрафы за покупку страной российской нефти и оружия.

"Мне всё равно, что Индия делает с Россией. Пусть вместе разрушают свои мертвые экономики. У нас очень мало дел с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут совместного бизнеса. Продолжим так делать и дальше", – написал Трамп.