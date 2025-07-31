Трамп посоветовал "неудачнику" Медведеву следить за словами
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил на угрозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможной войне между Москвой и Вашингтоном и посоветовал ему следить за словами. Об этом Трамп написал в Truth Social.
"Скажем Медведеву, неудачливому бывшему президенту России, чтобы он следил за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!" – написал американский президент.
Трамп также упомянул Индию, к которой он ввел накануне 25% торговый тариф и штрафы за покупку страной российской нефти и оружия.
"Мне всё равно, что Индия делает с Россией. Пусть вместе разрушают свои мертвые экономики. У нас очень мало дел с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут совместного бизнеса. Продолжим так делать и дальше", – написал Трамп.
- 29 июля сенатор Линдси Грэм, который является соавтором законопроекта о новых жестких санкциях против России, также отреагировал на угрозы Медведева и посоветовал России сесть за стол переговоров. В ответ тот назвал сенатора "дедушкой".
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