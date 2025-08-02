Посол США в НАТО про майбутні санкції: Здатність Росії фінансувати війну закінчиться

Метью Вітакер (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Якщо Сполучені Штати запровадять раніше анонсовані санкції проти Росії та її торговельних партнерів, то здатність Москви фінансувати війну закінчиться. Про це в ефірі Newsmax повідомив посол США у НАТО Метью Вітакер.

Він вважає, що президент США Дональд Трамп все ще має важелі впливу для дипломатичного врегулювання війни РФ проти України, оскільки наступного тижня можуть бути запроваджені суворі санкції проти Росії та країн, які ведуть з нею торгівлю, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на припинення вогню.

"Президент Трамп, очевидно, розуміє важелі впливу краще за будь-кого. І я думаю, що його заява 8 серпня за відсутності угоди про припинення вогню, він збирається запровадити, я б сказав, руйнівні тарифи та санкції проти Росії", – сказав Вітакер.

Посол згадав, що РФ продає енергоресурси Китаю, Індії та Бразилії.

"І ці країни тепер зазнають досить значного впливу через ведення бізнесу з Росією, і Росія не матиме жодних друзів. У них не буде жодних торговельних партнерів. І їхня здатність фінансувати цю війну закінчиться", – акцентував посадовець.

Вітакер переконаний, що досягнути миру можна лише шляхом переговорів та дипломатії.

"Обидві сторони повинні будуть сісти за стіл переговорів. Обидві сторони повинні будуть досягти угоди, яка, найімовірніше, не зовсім відповідає їхньому ідеальному сценарію, але водночас необхідно припинити вбивства", – уточнив він.

Вітакер сказав, що його не турбує, що суворі санкції проти Росії та країн, які ведуть з нею бізнес, таких як Китай, зблизить двох супротивників США. На його думку, Китай повинен припинити допомагати Росії продовжувати цю війну, а Росія повинна припинити вести її.

"Це триває вже три роки, і на полі бою нічого не змінилося. І щодня гинуть сотні солдатів. Трамп знову збирається, як він і оголосив, запровадити ці вторинні санкції 8 серпня, якщо у нас не буде припинення вогню, але це не те, чим він обмежується. Президент Трамп продовжує мати доступні йому варіанти, і він використовуватиме їх, якщо вважатиме за потрібне", – резюмував посол.