Посол США в НАТО о будущих санкциях: Способность России финансировать войну закончится
Если Соединенные Штаты введут ранее анонсированные санкции против России и ее торговых партнеров, то способность Москвы финансировать войну закончится. Об этом в эфире Newsmax сообщил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.
Он считает, что у президента США Дональда Трампа все еще есть рычаги влияния для дипломатического урегулирования войны РФ против Украины, поскольку на следующей неделе могут быть введены строгие санкции против России и стран, которые ведут с ней торговлю, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на прекращение огня.
"Президент Трамп, очевидно, понимает рычаги влияния лучше любого. И я думаю, что его заявление 8 августа при отсутствии соглашения о прекращении огня, он собирается ввести, я бы сказал, разрушительные тарифы и санкции против России", — сказал Уитакер.
Посол напомнил, что РФ продает энергоресурсы Китаю, Индии и Бразилии.
"И эти страны теперь испытывают довольно значительное влияние из-за ведения бизнеса с Россией, и Россия не будет иметь никаких друзей. У них не будет никаких торговых партнеров. И их способность финансировать эту войну закончится", — акцентировал чиновник.
Витакер убежден, что достичь мира можно только путем переговоров и дипломатии.
"Обе стороны должны будут сесть за стол переговоров. Обе стороны должны будут достичь соглашения, которое, скорее всего, не совсем соответствует их идеальному сценарию, но при этом необходимо прекратить убийства", — уточнил он.
Уитакер сказал, что его не беспокоит, что строгие санкции против России и стран, которые ведут с ней бизнес, таких как Китай, сблизит двух противников США. По его мнению, Китай должен прекратить помогать России продолжать эту войну, а Россия должна прекратить вести ее.
"Это продолжается уже три года, и на поле боя ничего не изменилось. И каждый день гибнут сотни солдат. Трамп снова собирается, как он и объявил, ввести эти вторичные санкции 8 августа, если у нас не будет прекращения огня, но это не то, чем он ограничивается. У президента Трампа по-прежнему есть доступные ему варианты, и он будет использовать их, если посчитает нужным", — резюмировал посол.
- 28 июля Трамп сократил свой 50-дневный ультиматум для Путина: теперь он дал диктатору "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения, иначе будут применены вторичные пошлины для покупателей российских ресурсов.
- Уже на следующий день президент США заявил, что у Путина есть 10 дней для окончания войны против Украины. В то же время глава Штатов считает, что урегулирование войны в Украине займет еще много времени.
- 31 июля американский дипломат Келли сказал, что соглашение между Россией и Украиной должно быть достигнуто до 8 августа, иначе Штаты будут готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира.
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