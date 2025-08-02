Посол США в НАТО о будущих санкциях: Способность России финансировать войну закончится

Мэтью Уитакер (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Если Соединенные Штаты введут ранее анонсированные санкции против России и ее торговых партнеров, то способность Москвы финансировать войну закончится. Об этом в эфире Newsmax сообщил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

Он считает, что у президента США Дональда Трампа все еще есть рычаги влияния для дипломатического урегулирования войны РФ против Украины, поскольку на следующей неделе могут быть введены строгие санкции против России и стран, которые ведут с ней торговлю, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на прекращение огня.

"Президент Трамп, очевидно, понимает рычаги влияния лучше любого. И я думаю, что его заявление 8 августа при отсутствии соглашения о прекращении огня, он собирается ввести, я бы сказал, разрушительные тарифы и санкции против России", — сказал Уитакер.

Посол напомнил, что РФ продает энергоресурсы Китаю, Индии и Бразилии.

"И эти страны теперь испытывают довольно значительное влияние из-за ведения бизнеса с Россией, и Россия не будет иметь никаких друзей. У них не будет никаких торговых партнеров. И их способность финансировать эту войну закончится", — акцентировал чиновник.

Витакер убежден, что достичь мира можно только путем переговоров и дипломатии.

"Обе стороны должны будут сесть за стол переговоров. Обе стороны должны будут достичь соглашения, которое, скорее всего, не совсем соответствует их идеальному сценарию, но при этом необходимо прекратить убийства", — уточнил он.

Уитакер сказал, что его не беспокоит, что строгие санкции против России и стран, которые ведут с ней бизнес, таких как Китай, сблизит двух противников США. По его мнению, Китай должен прекратить помогать России продолжать эту войну, а Россия должна прекратить вести ее.

"Это продолжается уже три года, и на поле боя ничего не изменилось. И каждый день гибнут сотни солдат. Трамп снова собирается, как он и объявил, ввести эти вторичные санкции 8 августа, если у нас не будет прекращения огня, но это не то, чем он ограничивается. У президента Трампа по-прежнему есть доступные ему варианты, и он будет использовать их, если посчитает нужным", — резюмировал посол.