Флоти Росії та Китаю відпрацювали знищення "ворожого підводного човна" на тлі заяви Трампа

У навчаннях брали участь китайські протичовнові літаки Y-8 та російські Іл-38

Підводний човен (Фото: Yonhap / EPA)

Військово-морські сили Росії та Китаю відпрацьовували полювання на ворожий підводний човен та його знищення в Японському морі. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на Міністерство оборони РФ.

Відпрацювання знищення субмарини сталося через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп заявив про переміщення двох американських атомних підводних човнів ближче до Росії.

У РФ заявили, що в навчаннях брали участь китайські протичовнові літаки Y-8 та літаки Іл-38 Тихоокеанського флоту Росії, а також екіпажі вертольотів.

"У результаті ефективних спільних дій ворожий підводний човен було оперативно виявлено та імітовано знищено", – повідомило Міноборони держави-агресорки.