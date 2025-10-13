Рютте висміяв російський підводний човен, який "шкутильгає" додому з патрулювання
Марк Рютте (Фото: Sebastian Elias Uth/EPA)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у понеділок, 13 жовтня, висміяв Росію через "кульгавий" стан одного з її підводних човнів. Його слова наводить агентство Reuters.

Чорноморський флот Росії повідомив, що дизельний підводний човен "Новоросійськ" сплив біля узбережжя Франції нібито для дотримання правил навігації в Ла-Манші, і спростував повідомлення про те, що він зазнав серйозної несправності.

Однак влада Нідерландів повідомила на вихідних, що цей підводний човен був на буксирі в Північному морі. А Рютте, виступаючи в Словенії, сказав, що судно "зламане".

"Зараз, фактично, майже не залишилося російської військово-морської присутності в Середземному морі. Там самотній і зламаний російський підводний човен шкутильгає додому з патрулювання", – сказав генеральний секретар Альянсу.

Рютте згадав роман американського автора Тома Кленсі "Полювання на "Червоний Жовтень". В основі твору лежить вигадана історія викрадення радянського атомного підводного човна власним екіпажем з метою втечі до США.

"Яка різноманітність у порівнянні з романом Тома Кленсі 1984 року "Полювання на "Червоний Жовтень". Сьогодні це більше схоже на пошук найближчого механіка", – пожартував посадовець.

9 жовтня Морське командування НАТО повідомило, що біля берегів Франції піднявся на поверхню російський підводний корабель. У відповідь на інцидент Альянс заявив про готовність захищатися.

  • У серпні ГУР оприлюднило інформацію про атомну субмарину стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарський".
  • У Сеулі стверджують, що Північна Корея, ймовірно, отримала від Росії технічну допомогу для розвитку свого підводного флоту.
