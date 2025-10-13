Посол США в НАТО: Россия опасна своей некомпетентностью. Ждем, что сделает глупость

Опасность России в том, что она беспечна и некомпетентна, считает Уитакер. НАТО должно быть готово к ее глупостям

Мэтью Уитакер (Фото: x.com/USAmbNATO)

В НАТО ждут, что Россия сотворит какую-нибудь глупость из-за своей "фантазийности" и "неспособности действовать рационально". Именно этим Кремль и опасен, сказал посол США в НАТО Мэтью Уитакер, передает LRT.

По словам посла, россияне готовы жертвовать сотнями и миллионами солдат, при этом не получая никакой стратегической выгоды.

"Мы готовимся не потому, что Россия – огромная экономика с мощными вооруженными силами... Россия так опасна, потому что она беспечна и некомпетентна, и нам остается только надеяться, что она сделает какую-нибудь глупость. В основном, чтобы показать миру, что считает себя медведем", – сказал он.

Уитакер считает, что Россия ослаблена, но при этом пытается убедить всех, что она "медведь". И это создает наибольшую угрозу ее "глупых и некомпетентных действий". И именно к глупостям союзники и должны быть готовы, по его словам.

"Россия каждый день пытается убедить мир, что она действительно медведь. И, как метко заметил Марк Рютте, медведям не нужно убеждать себя в том, что они медведи. Они просто медведи", – резюмировал посол.