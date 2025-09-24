В Кремле опровергли Трампа насчет "бумажного тигра". Руководитель ЦПД отреагировал
Спикер диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков возразил заявлению президента США Дональда Трампа о том, что Россия является "бумажным тигром" с "большими экономическими проблемами". Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко высмеял реакцию представителя РФ.
"Россия отнюдь не тигр. Россия больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает", – заявил пресс-секретарь Путина.
Песков добавил, что Кремль не может согласиться со всеми высказываниями Трампа насчет войны РФ против Украины.
В свою очередь, Коваленко отметил: "Россия когда-то была страной-бензоколонкой. Сейчас россия стала страной дефицита горючего".
- Трамп и Зеленский провели встреча на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН. По итогам разговора двух лидеров, Трамп охарактеризовал Россию как "плохую и слабую" и Украину как "храбрую".
Комментарии (0)