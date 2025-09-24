Пресс-секретарь Путина сравнил Россию с медведем, а Коваленко назвал страной дефицита топлива

Дмитрий Песков (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Спикер диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков возразил заявлению президента США Дональда Трампа о том, что Россия является "бумажным тигром" с "большими экономическими проблемами". Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко высмеял реакцию представителя РФ.

"Россия отнюдь не тигр. Россия больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает", – заявил пресс-секретарь Путина.

Песков добавил, что Кремль не может согласиться со всеми высказываниями Трампа насчет войны РФ против Украины.

В свою очередь, Коваленко отметил: "Россия когда-то была страной-бензоколонкой. Сейчас россия стала страной дефицита горючего".