В Кремле опровергли Трампа насчет "бумажного тигра". Руководитель ЦПД отреагировал
Дмитрий Песков (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Спикер диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков возразил заявлению президента США Дональда Трампа о том, что Россия является "бумажным тигром" с "большими экономическими проблемами". Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко высмеял реакцию представителя РФ.

"Россия отнюдь не тигр. Россия больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает", – заявил пресс-секретарь Путина.

Читайте также
Зеленский, Трамп и Truth Social. Действительно ли президент США начал понимать Украину

Песков добавил, что Кремль не может согласиться со всеми высказываниями Трампа насчет войны РФ против Украины.

В свою очередь, Коваленко отметил: "Россия когда-то была страной-бензоколонкой. Сейчас россия стала страной дефицита горючего".

  • Трамп и Зеленский провели встреча на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН. По итогам разговора двух лидеров, Трамп охарактеризовал Россию как "плохую и слабую" и Украину как "храбрую".

                        

            

            

            
        

    

                        
ООНдональд трампдмитрий песковВладимир Зеленский