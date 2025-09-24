У Кремлі заперечили Трампу щодо "паперового тигра". Керівник ЦПД відреагував
Речник диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, заперечив заяві президента США Дональда Трампа про те, що Росія є "паперовим тигром" із "великими економічними проблемами". Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко висміяв реакцію представника РФ.
"Росія аж ніяк не тигр. Росія більше асоціюється з ведмедем. Паперових ведмедів не буває", – заявив прессекретар Путіна.
Пєсков додав, що Кремль не може погодитися з усіма висловлюваннями Трампа щодо війни РФ проти України.
Натомість Коваленко зазначив: "Росія колись була країною-бензоколонкою. Зараз Росія стала країною дефіциту пального".
- Трамп та Зеленський провели зустріч на полях 80-ї Генеральної асамблеї ООН. За підсумками розмови двох лідерів, Трамп схарактеризував Росію як "погану та слабку" та Україну як "хоробру".
Коментарі (0)