У Кремлі заперечили Трампу щодо "паперового тигра". Керівник ЦПД відреагував
Дмитро Пєсков (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Речник диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, заперечив заяві президента США Дональда Трампа про те, що Росія є "паперовим тигром" із "великими економічними проблемами". Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко висміяв реакцію представника РФ.

"Росія аж ніяк не тигр. Росія більше асоціюється з ведмедем. Паперових ведмедів не буває", – заявив прессекретар Путіна.

Пєсков додав, що Кремль не може погодитися з усіма висловлюваннями Трампа щодо війни РФ проти України.

Натомість Коваленко зазначив: "Росія колись була країною-бензоколонкою. Зараз Росія стала країною дефіциту пального".

  • Трамп та Зеленський провели зустріч на полях 80-ї Генеральної асамблеї ООН. За підсумками розмови двох лідерів, Трамп схарактеризував Росію як "погану та слабку" та Україну як "хоробру".

                        

            

            

            
        

    

                        
