У Кремлі заперечили Трампу щодо "паперового тигра". Керівник ЦПД відреагував

Дмитро Пєсков (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Речник диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, заперечив заяві президента США Дональда Трампа про те, що Росія є "паперовим тигром" із "великими економічними проблемами". Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко висміяв реакцію представника РФ.

"Росія аж ніяк не тигр. Росія більше асоціюється з ведмедем. Паперових ведмедів не буває", – заявив прессекретар Путіна.

Пєсков додав, що Кремль не може погодитися з усіма висловлюваннями Трампа щодо війни РФ проти України.

Натомість Коваленко зазначив: "Росія колись була країною-бензоколонкою. Зараз Росія стала країною дефіциту пального".