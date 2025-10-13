Посол США в НАТО: Росія небезпечна своєю некомпетентністю. Чекаємо, що зробить дурість
У НАТО чекають, що Росія зробить якусь дурість через свою "фантазійність" і "нездатність діяти раціонально". Саме цим Кремль і небезпечний, сказав посол США в НАТО Метью Вітакер, передає LRT.
За словами посла, росіяни готові жертвувати сотнями й мільйонами солдатів, водночас не отримуючи жодної стратегічної вигоди.
"Ми готуємося не тому, що Росія – величезна економіка з потужними збройними силами... Росія така небезпечна, тому що вона безтурботна і некомпетентна, і нам залишається тільки сподіватися, що вона зробить якусь дурість. Здебільшого, щоб показати світу, що вважає себе ведмедем", – сказав він.
Вітакер вважає, що Росія ослаблена, але разом з тим намагається переконати всіх, що вона "ведмідь". І це створює найбільшу загрозу її "дурних і некомпетентних дій". І саме до дурощів союзники й мають бути готові, за його словами.
"Росія щодня намагається переконати світ, що вона дійсно ведмідь. І, як влучно зауважив Марк Рютте, ведмедям не потрібно переконувати себе в тому, що вони ведмеді. Вони просто ведмеді", – резюмував посол.
- 23 вересня Трамп у соцмережі назвав Росію "паперовим тигром" з "великими економічними проблемами".
- Наступного дня у Кремлі заперечили Трампу щодо "паперового тигра" і назвали себе ведмедем. Керівник ЦПД відреагував.
- 30 вересня посол США в НАТО заявив, що Росія намагається переконати, що вона ведмідь, а не паперовий тигр, та, однак, не може просуватися на фронті хоча б зі швидкістю равлика.
