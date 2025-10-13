Посол США в НАТО: Росія небезпечна своєю некомпетентністю. Чекаємо, що зробить дурість

Небезпека Росії в тому, що вона безтурботна і некомпетентна, вважає Вітакер. НАТО має бути готовим до її дурощів

Метью Вітакер (Фото: x.com/USAmbNATO)

У НАТО чекають, що Росія зробить якусь дурість через свою "фантазійність" і "нездатність діяти раціонально". Саме цим Кремль і небезпечний, сказав посол США в НАТО Метью Вітакер, передає LRT.

За словами посла, росіяни готові жертвувати сотнями й мільйонами солдатів, водночас не отримуючи жодної стратегічної вигоди.

"Ми готуємося не тому, що Росія – величезна економіка з потужними збройними силами... Росія така небезпечна, тому що вона безтурботна і некомпетентна, і нам залишається тільки сподіватися, що вона зробить якусь дурість. Здебільшого, щоб показати світу, що вважає себе ведмедем", – сказав він.

Вітакер вважає, що Росія ослаблена, але разом з тим намагається переконати всіх, що вона "ведмідь". І це створює найбільшу загрозу її "дурних і некомпетентних дій". І саме до дурощів союзники й мають бути готові, за його словами.

"Росія щодня намагається переконати світ, що вона дійсно ведмідь. І, як влучно зауважив Марк Рютте, ведмедям не потрібно переконувати себе в тому, що вони ведмеді. Вони просто ведмеді", – резюмував посол.