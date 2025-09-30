Посол США в НАТО: Росія намагається переконати, що вона ведмідь, а не паперовий тигр

Посол зазначив, що НАТО зараз має справу з російською стратегією "ні війни, ні миру"

Метью Вітакер (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

Росія намагається переконати нас, що вона ведмідь, а не паперовий тигр. Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер на заході Transatlantic Forum on GeoEconomics у Брюсселі, передає кореспондентка LIGA.net.

Вітакер зазначив, що президент США Дональд Трамп розчарований російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки кожного разу, коли він робить пропозицію миру, диктатор відповідає масованими обстрілами українських міст.

За чотири роки росіяни втратили близько мільйона солдатів, підкреслив Вітакер.

"Навіть равлик міг би вже залишити українсько-російський кордон і вже дістатися Польщі. А вони [російська армія] не можуть рухатися хоча б зі швидкістю равлика. А потім Росія намагається переконати нас, що вона ведмідь, а не паперовий тигр. Ця війна безглузда, і вона має закінчитися", – наголосив посол.

Вітакер зазначив, що НАТО зараз має справу з російською стратегією "ні війни, ні миру" (no war, no peace), коли Москва завдає асиметричних загроз (як-от зальоти дронів та літаків до країн НАТО), щоб "не перетнути межу", яка втягне США у повноцінну війну.

Альянс, своєю чергою, має знайти нові способи захисту.

"Але ми повинні навчитися не використовувати ракети вартістю $2 млн, щоб збити Shahed вартістю $600", – підсумував дипломат.