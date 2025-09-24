Зеленський: Трамп підтримуватиме Україну до самого кінця

Глава держави після зустрічі з Трампом зазначив, що президент США показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця

Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав дуже позитивні сигнали з боку лідера США Дональда Трампа про підтримку України до кінця війни. Про це український лідер заявив в інтерв'ю Fox News.

Зеленський зазначив, що Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця.

Коментуючи заяву лідера США про те, що Україна зможе звільнити всі свої території, Зеленський сказав, що це "було для нього сюрпризом".

"Ви маєте рацію, я отримав дуже позитивні сигнали з боку Трампа й Америки, що вони будуть із нами до кінця війни. Так, подивимося, але дай Боже, щоб так і було", – сказав Зеленський.

Президент також розповів, що зараз у нього з Трампом кращі стосунки, ніж раніше.

"І я думаю, що у нас не було близьких стосунків, тому що у нас не було, можливо, часу. Я не знаю. Я не знаю інших причин. Добре, що ми часто телефонуємо та зустрічаємося. І я думаю, що той факт, що Путін так багато разів брехав президенту Трампу, також вплинув на наші стосунки", – сказав Зеленський.