Зеленский: Трамп будет поддерживать Украину до самого конца

Глава государства после встречи с Трампом отметил, что президент США показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что получил очень позитивные сигналы со стороны лидера США Дональда Трампа о поддержке Украины до конца войны. Об этом украинский лидер заявил в интервью Fox News.

Зеленский отметил, что Трамп показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца.

Комментируя заявление лидера США о том, что Украина сможет освободить все свои территории, Зеленский сказал, что это "было для него сюрпризом".

"Вы правы, я получил очень позитивные сигналы со стороны Трампа и Америки, что они будут с нами до конца войны. Да, посмотрим, но дай Бог, чтобы так и было", – сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что сейчас у него с Трампом отношения лучше, чем раньше.

"И я думаю, что у нас не было близких отношений, потому что у нас не было, возможно, времени. Я не знаю. Я не знаю других причин. Хорошо, что мы часто созваниваемся и встречаемся. И я думаю, что тот факт, что Путин так много раз врал президенту Трампу, также повлиял на наши отношения", – сказал Зеленский.