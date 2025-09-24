Зеленский: Трамп будет поддерживать Украину до самого конца
Президент Владимир Зеленский заявил, что получил очень позитивные сигналы со стороны лидера США Дональда Трампа о поддержке Украины до конца войны. Об этом украинский лидер заявил в интервью Fox News.
Зеленский отметил, что Трамп показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца.
Комментируя заявление лидера США о том, что Украина сможет освободить все свои территории, Зеленский сказал, что это "было для него сюрпризом".
"Вы правы, я получил очень позитивные сигналы со стороны Трампа и Америки, что они будут с нами до конца войны. Да, посмотрим, но дай Бог, чтобы так и было", – сказал Зеленский.
Президент также рассказал, что сейчас у него с Трампом отношения лучше, чем раньше.
"И я думаю, что у нас не было близких отношений, потому что у нас не было, возможно, времени. Я не знаю. Я не знаю других причин. Хорошо, что мы часто созваниваемся и встречаемся. И я думаю, что тот факт, что Путин так много раз врал президенту Трампу, также повлиял на наши отношения", – сказал Зеленский.
- После встречи с Зеленским Трамп в соцсети заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может отвоевать всю свою территорию.
- Перед этой публикацией состоялась встреча Трампа с президентом Зеленским. Перед началом переговоров руководитель Штатов заявил, что Украина успешно останавливает на фронте российскую армию, которая пытается продвигаться.
Комментарии (0)