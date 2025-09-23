Трамп: Украина при поддержке ЕС может отвоевать все свои территории
Президент США Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского союза Украина может отвоевать всю свою территорию. Такое сообщение американский политик опубликовал в своей соцсети Truth Social.
"После того, как я ознакомился и полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России, а также увидел экономические проблемы, которые это вызывает России, я считаю, что Украина, с поддержкой ЕС, в состоянии бороться и ОТВОЕВАТЬ всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а в частности НАТО, восстановление первичных границ, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы нет?" – написал руководитель Штатов.
По его словам, Москва уже три с половиной года "бесцельно ведет войну, на победу в которой настоящей военной мощи понадобилось бы меньше недели".
По мнению Трампа, такая ситуация не добавляет россиянам престижа, а на самом деле "это делает их похожими на "бумажного тигра".
"Когда жители Москвы и всех крупных городов, городков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит с этой войной, что им почти невозможно получить бензин из-за образующихся длинных очередей и обо всех других вещах, происходящих в их военной экономике, где большая часть их денег тратится на борьбу с Украиной, которая имеет Великий Дух и становится только лучше, Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может, даже пойти дальше!" – отметил президент США.
Он добавил. что диктатор Владимир Путин и Россия находятся в "большой экономической беде", и сейчас время для Украины действовать.
"В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что пожелает (Штаты продают НАТО оружие за программой PURLкоторую Альянс передает Украине. – Ред.). Удачи всем!" – подытожил политик.
Следует заметить, что ранее президент США не выступал за восстановление территориальной целостности Украины, а вместо этого неоднократно заявлял, что придется проводить "обмен территориями" между Украиной и Россией в рамках мирного урегулирования.
- Перед этой публикацией состоялась встреча Трампа с президентом Зеленским. Перед началом переговоров руководитель Штатов заявил, что Украина успешно останавливает на фронте российскую армию, которая пытается продвигаться.
- Глава Украины сообщил, что в последние месяцы Силы обороны освободили 360 км кв и окружили 1000 оккупантов.
- Также Трамп выступил за то, чтобы сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство членов НАТО.
