Трамп: Украина при поддержке ЕС может отвоевать все свои территории

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского союза Украина может отвоевать всю свою территорию. Такое сообщение американский политик опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"После того, как я ознакомился и полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России, а также увидел экономические проблемы, которые это вызывает России, я считаю, что Украина, с поддержкой ЕС, в состоянии бороться и ОТВОЕВАТЬ всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а в частности НАТО, восстановление первичных границ, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы нет?" – написал руководитель Штатов.

По его словам, Москва уже три с половиной года "бесцельно ведет войну, на победу в которой настоящей военной мощи понадобилось бы меньше недели".

По мнению Трампа, такая ситуация не добавляет россиянам престижа, а на самом деле "это делает их похожими на "бумажного тигра".

"Когда жители Москвы и всех крупных городов, городков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит с этой войной, что им почти невозможно получить бензин из-за образующихся длинных очередей и обо всех других вещах, происходящих в их военной экономике, где большая часть их денег тратится на борьбу с Украиной, которая имеет Великий Дух и становится только лучше, Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может, даже пойти дальше!" – отметил президент США.

Он добавил. что диктатор Владимир Путин и Россия находятся в "большой экономической беде", и сейчас время для Украины действовать.

"В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что пожелает (Штаты продают НАТО оружие за программой PURLкоторую Альянс передает Украине. – Ред.). Удачи всем!" – подытожил политик.

Следует заметить, что ранее президент США не выступал за восстановление территориальной целостности Украины, а вместо этого неоднократно заявлял, что придется проводить "обмен территориями" между Украиной и Россией в рамках мирного урегулирования.