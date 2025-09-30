Посол США в НАТО: Россия пытается убедить, что она медведь, а не бумажный тигр
Россия пытается убедить нас, что она медведь, а не бумажный тигр. Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер на мероприятии Transatlantic Forum on GeoEconomics в Брюсселе, передает корреспондентка LIGA.net.
Уитакер отметил, что президент США Дональд Трамп разочарован российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку каждый раз, когда он делает предложение мира, диктатор отвечает массированными обстрелами украинских городов.
За четыре года россияне потеряли около миллиона солдат, подчеркнул Уитакер.
"Даже улитка могла бы уже покинуть украинско-российскую границу и уже добраться до Польши. А они [российская армия] не могут двигаться хотя бы со скоростью улитки. А потом Россия пытается убедить нас, что она медведь, а не бумажный тигр. Эта война бессмысленна, и она должна закончиться", – подчеркнул посол.
Уитакер отметил, что НАТО сейчас имеет дело с российской стратегией "ни война, ни мир" (no war, no peace), когда Москва наносит асимметричные угрозы (например, залеты дронов и самолетов в страны НАТО), чтобы "не пересечь черту", которая втянет США в полноценную войну.
Альянс, в свою очередь, должен найти новые способы защиты.
"Но мы должны научиться не использовать ракеты стоимостью $2 млн, чтобы сбить Shahed стоимостью $600", – подытожил дипломат.
- Ранее после встречи с президентом Зеленским Трамп в соцсети заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может отвоевать всю свою территорию.
- Президент Владимир Зеленский после встречи с Трампом заявил, что получил позитивные сигналы со стороны лидера США о поддержке Украины до конца войны.
