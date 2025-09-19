"Угроза России несколько преувеличивается". У Трампа отметили успехи Украины в войне

Мэттью Уитакер (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

Россия не достигла большого успеха в войне против Украины, а последней удалось вернуть часть своей территории. Об этом заявил американский посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканала Fox Business.

"Но, знаете, я думаю, что российская угроза иногда несколько преувеличивается. Они не достигли большого успеха. И [...] Украина фактически вернула территорию. И поэтому, знаете, на мой взгляд, это указывает на слабость России", – заявил чиновник, комментируя недавнюю дроновую атаку оккупантов по Польше.

Уитакер считает, что поскольку экономика РФ "продолжает приходить в упадок", то продолжение войны против Украины "будет для них [россиян] сложным".

В этом же интервью дипломат отметил, что президент США Дональд Трамп не будет устанавливать условия для Украины и России относительно окончания войны и что разведка пока не пришла к выводу, был ли залет дронов РФ в Польшу преднамеренным.