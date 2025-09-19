"Угроза России несколько преувеличивается". У Трампа отметили успехи Украины в войне
Россия не достигла большого успеха в войне против Украины, а последней удалось вернуть часть своей территории. Об этом заявил американский посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканала Fox Business.
"Но, знаете, я думаю, что российская угроза иногда несколько преувеличивается. Они не достигли большого успеха. И [...] Украина фактически вернула территорию. И поэтому, знаете, на мой взгляд, это указывает на слабость России", – заявил чиновник, комментируя недавнюю дроновую атаку оккупантов по Польше.
Уитакер считает, что поскольку экономика РФ "продолжает приходить в упадок", то продолжение войны против Украины "будет для них [россиян] сложным".
В этом же интервью дипломат отметил, что президент США Дональд Трамп не будет устанавливать условия для Украины и России относительно окончания войны и что разведка пока не пришла к выводу, был ли залет дронов РФ в Польшу преднамеренным.
- 18 сентября президент Зеленский посетил Донецкую область и сообщил, что с начала Добропольской контрнаступательной операции Силы обороны освободили уже 160 км кв. и семь населенных пунктов, еще более 170 км кв. и девять населенных пунктов очищены от оккупантов.
- На следующий день глава государства заявил о продолжении контрнаступательных действий Сил обороны на Донецком направлении.
