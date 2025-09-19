Трамп не будет ставить условия для Украины и РФ, хочет быть посредником – посол при НАТО

Мэттью Уитакер (Фото: MICHAEL REYNOLDS / EPA)

Президент США Дональд Трамп не будет устанавливать условия для Украины и России об окончании войны. Об этом заявил американский посол при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканала Fox Business.

По его словам, президент США продолжит искать рычаги влияния и условия, при которых он сможет свести Украину и Россию, а также быть посредником в урегулировании войны.

"Потому что, опять же, он не собирается устанавливать условия [для Украины и РФ]. Обеим сторонам придется согласиться на мирное соглашение. Но давайте продолжать работать над этим, продолжать надеяться и молиться, чтобы это решилось в ближайшем будущем и прекратились смерти", – заявил Уитакер.