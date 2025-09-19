Трамп не будет ставить условия для Украины и РФ, хочет быть посредником – посол при НАТО
Президент США Дональд Трамп не будет устанавливать условия для Украины и России об окончании войны. Об этом заявил американский посол при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканала Fox Business.
По его словам, президент США продолжит искать рычаги влияния и условия, при которых он сможет свести Украину и Россию, а также быть посредником в урегулировании войны.
"Потому что, опять же, он не собирается устанавливать условия [для Украины и РФ]. Обеим сторонам придется согласиться на мирное соглашение. Но давайте продолжать работать над этим, продолжать надеяться и молиться, чтобы это решилось в ближайшем будущем и прекратились смерти", – заявил Уитакер.
- 18 сентября президент США заявил, что в отношении окончания российско-украинской войны его подвел диктатор РФ Путин.
- На следующий день у руководителя Штатов был телефонный звонок с главой Китая Си Цзиньпином: Трамп заявил о прогрессе во "многих очень важных вопросах", в том числе по необходимости окончания российско-украинской войны.
