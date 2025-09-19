Трамп не ставитиме умови для України та Росії, хоче бути посередником, заявив посол при НАТО

Меттью Вітакер (Фото: MICHAEL REYNOLDS / EPA)

Президент США Дональд Трамп не буде встановлювати умови для України та Росії стосовно закінчення війни. Про це заявив американський посол при НАТО Меттью Вітакер в інтерв'ю телеканалу Fox Business.

За його словами, президент США продовжуватиме шукати важелі впливу та умови, за яких він зможе звести Україну та Росію й бути посередником у врегулюванні війни.

Читайте також Несподіванка для Москви. Яку зброю Україна отримає від США в перших пакетах PURL

"Тому що, знову ж таки, він не збирається встановлювати умови [для України та РФ]. Обом сторонам доведеться погодитися на мирну угоду. Але продовжуймо працювати над цим, продовжуймо сподіватися та молитися, щоб це вирішилося в найближчому майбутньому і припинилися смерті", – заявив Вітакер.