Трамп не ставитиме умови для України та Росії, хоче бути посередником, заявив посол при НАТО
Президент США Дональд Трамп не буде встановлювати умови для України та Росії стосовно закінчення війни. Про це заявив американський посол при НАТО Меттью Вітакер в інтерв'ю телеканалу Fox Business.
За його словами, президент США продовжуватиме шукати важелі впливу та умови, за яких він зможе звести Україну та Росію й бути посередником у врегулюванні війни.
"Тому що, знову ж таки, він не збирається встановлювати умови [для України та РФ]. Обом сторонам доведеться погодитися на мирну угоду. Але продовжуймо працювати над цим, продовжуймо сподіватися та молитися, щоб це вирішилося в найближчому майбутньому і припинилися смерті", – заявив Вітакер.
- 18 вересня президент США заявив, що стосовно закінчення російсько-української війни його підвів диктатор РФ Путін.
- Наступного дня керівник Штатів мав телефонний дзвінок з главою Китаю Сі Цзіньпіном: Трамп заявив про прогрес у "багатьох дуже важливих питаннях", зокрема щодо необхідності закінчення російсько-української війни.
