Війна, торгівля, наркотики й TikTok: Трамп поговорив з главою Китаю Сі Цзіньпіном
Президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з керівником Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном. Про це американський політик написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Я щойно завершив дуже продуктивний дзвінок з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Ми досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях, включно з торгівлею, фентанілом, необхідністю припинення війни між Росією та Україною, а також затвердженням угоди щодо TikTok", – розповів керівник Штатів.
Також він повідомив, що домовився з Сі Цзіньпіном провести зустріч на форумі Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), що відбудеться у Південній Кореї 31 жовтня – 1 листопада 2025 року.
Зі слів Трампа, сторони домовились, що він поїде до Китаю на початку 2026-го, а натомість Сі Цзіньпін відвідає Штати "у відповідний час".
"Розмова була дуже вдалою, ми знову поговоримо телефоном, я вдячний за схвалення TikTok, і ми обоє з нетерпінням чекаємо на зустріч на саміті АТЕС!", – підсумував президент Штатів.
Інших деталей він не навів.
- 15 вересня міністр фінансів США Бессент повідомив, що американська адміністрація не запроваджуватиме додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити купівлю Пекіном російської нафти, якщо країни Європи не встановлять власні високі тарифи на продукцію країни.
- 18 вересня Трамп заявив, що Китай, імовірно, міг би змусити Росію закінчити війну проти України, якби європейські країни вдалися до економічних обмежень проти Пекіну.
- За даними співрозмовників The Washington Post, президент США скасував військову допомогу Тайваню на $400 млн, намагаючись домовитися про торговельну угоду й потенційний саміт з Сі Цзіньпіном.
