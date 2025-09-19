Війна, торгівля, наркотики й TikTok: Трамп поговорив з главою Китаю Сі Цзіньпіном

Керівник Штатів після дзвінка з главою Китаю заявив про прогрес у "багатьох дуже важливих питаннях"

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп у Китаї (Ілюстративне фото 2017 року: ROMAN PILIPEY / EPA)

Президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з керівником Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном. Про це американський політик написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Я щойно завершив дуже продуктивний дзвінок з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Ми досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях, включно з торгівлею, фентанілом, необхідністю припинення війни між Росією та Україною, а також затвердженням угоди щодо TikTok", – розповів керівник Штатів.

Також він повідомив, що домовився з Сі Цзіньпіном провести зустріч на форумі Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), що відбудеться у Південній Кореї 31 жовтня – 1 листопада 2025 року.

Зі слів Трампа, сторони домовились, що він поїде до Китаю на початку 2026-го, а натомість Сі Цзіньпін відвідає Штати "у відповідний час".

"Розмова була дуже вдалою, ми знову поговоримо телефоном, я вдячний за схвалення TikTok, і ми обоє з нетерпінням чекаємо на зустріч на саміті АТЕС!", – підсумував президент Штатів.

Інших деталей він не навів.