Война, торговля, наркотики и TikTok: Трамп поговорил с главой Китая Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с руководителем Китайской народной республики Си Цзиньпином. Об этом американский политик написал в своей соцсети Truth Social.
"Я только что завершил очень продуктивный звонок с президентом Китая Си Цзиньпином. Мы достигли прогресса во многих очень важных вопросах, включая торговлю, фентанил, необходимостью прекращения войны между Россией и Украиной, а также утверждением соглашения по TikTok", – рассказал руководитель Штатов.
Также он сообщил, что договорился с Си Цзиньпином провести встречу на форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября 2025 года.
По словам Трампа, стороны договорились, что он поедет в Китай в начале 2026-го, а взамен Си Цзиньпин посетит Штаты "в соответствующее время".
"Разговор был очень удачным, мы снова поговорим по телефону, я благодарен за одобрение TikTok, и мы оба с нетерпением ждем встречи на саммите АТЭС!", – подытожил президент Штатов.
Других деталей он не привел.
- 15 сентября министр финансов США Бессент сообщил, что американская администрация не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить покупку Пекином российской нефти, если страны Европы не установят собственные высокие тарифы на продукцию страны.
- 18 сентября Трамп заявил, что Китай, вероятно, мог бы заставить Россию закончить войну против Украины, если бы европейские страны прибегли к экономическим ограничениям против Пекина.
- По данным собеседников The Washington Post, президент США отменил военную помощь Тайваню на $400 млн, пытаясь договориться о торговом соглашении и потенциальном саммите с Си Цзиньпином.
