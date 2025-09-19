Война, торговля, наркотики и TikTok: Трамп поговорил с главой Китая Си Цзиньпином

Руководитель Штатов после звонка с главой Китая заявил о прогрессе во "многих очень важных вопросах"

Си Цзиньпин и Дональд Трамп в Китае (Иллюстративное фото 2017 года: ROMAN PILIPEY / EPA)

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с руководителем Китайской народной республики Си Цзиньпином. Об этом американский политик написал в своей соцсети Truth Social.

"Я только что завершил очень продуктивный звонок с президентом Китая Си Цзиньпином. Мы достигли прогресса во многих очень важных вопросах, включая торговлю, фентанил, необходимостью прекращения войны между Россией и Украиной, а также утверждением соглашения по TikTok", – рассказал руководитель Штатов.

Также он сообщил, что договорился с Си Цзиньпином провести встречу на форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября 2025 года.

По словам Трампа, стороны договорились, что он поедет в Китай в начале 2026-го, а взамен Си Цзиньпин посетит Штаты "в соответствующее время".

"Разговор был очень удачным, мы снова поговорим по телефону, я благодарен за одобрение TikTok, и мы оба с нетерпением ждем встречи на саммите АТЭС!", – подытожил президент Штатов.

Других деталей он не привел.