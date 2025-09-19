Трамп отказался одобрить масштабный пакет оружия для Тайваня ради сделки с Китаем – WP

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп отменил военную помощь Тайваню на $400 млн, пытаясь договориться о торговом соглашении и потенциальном саммите с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на пятерых неназванных собеседников, знакомых с вопросом.

"Это решение, которое еще может быть отменено, знаменует собой поворот на 180 градусов в политике США в отношении самоуправляемого острова, который Китай считает своей территорией", – заявили собеседники.

Двое из них говорят, что пакет помощи на $400 млн был бы "более смертоносным", чем предыдущие партии помощи Тайваню, и включал бы боеприпасы и дроны.

Представитель Белого дома сообщил, что решение по пакету помощи еще окончательно не принято. Неофициальное посольство Тайваня в Вашингтоне отказалось от комментариев.

Об этом масштабном пакете было договорено в августе на встрече представителей оборонного ведомства США и Тайваня в Анкоридже, сообщили четыре собеседника, знакомые с переговорами.

Тайвань планирует оплатить новый пакет поставок вооружений, который может достичь $7 млрд, путем принятия дополнительного закона о расходах на оборону, сейчас проект обсуждается.

По словам собеседников, пакет будет состоять почти исключительно из "асимметричного" оборудования: дронов, ракет и датчиков для мониторинга побережья острова. Однако на поставку этого оружия следующего поколения могут потребоваться годы. Тайвань уже ожидает оружие стоимостью миллиарды долларов, включая истребители F-16 и противокорабельные ракеты Harpoon.