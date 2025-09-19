Трамп відмовився схвалити масштабний пакет зброї для Тайваню заради угоди з Китаєм – WP

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп скасував військову допомогу Тайваню на $400 млн, намагаючись домовитися про торговельну угоду та потенційний саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про це пише The Washington Post, посилаючись на п’ятьох неназваних співрозмовників, обізнаних із питанням.

"Це рішення, яке ще може бути скасовано, знаменує собою поворот на 180 градусів у політиці США щодо самоврядного острова, який Китай вважає своєю територією", – заявили співрозмовники.

Двоє із них кажуть, що пакет допомоги на $400 млн був би "більш смертоносним", ніж попередні партії допомоги Тайваню, і містив би боєприпаси та дрони.

Представник Білого дому повідомив, що рішення щодо пакета допомоги ще остаточно не ухвалено. Неофіційне посольство Тайваню у Вашингтоні відмовилося від коментарів.

Про цей масштабний пакет було домовлено у серпні на зустрічі представників оборонного відомства США та Тайваню в Анкориджі, повідомили чотири співрозмовники, знайомі з переговорами.

Тайвань планує оплатити новий пакет постачань озброєнь, який може сягнути $7 млрд, шляхом прийняття додаткового закону про витрати на оборону, наразі проєкт обговорюється.

За словами співрозмовників, пакет складатиметься майже виключно з "асиметричного" обладнання: дронів, ракет і датчиків для моніторингу узбережжя острова. Однак на постачання цієї зброї наступного покоління можуть знадобитися роки. Тайвань вже очікує на зброю вартістю мільярди доларів, включно з винищувачами F-16 і протикорабельними ракетами Harpoon.