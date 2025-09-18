Трамп: Путін мене підвів у закінченні російсько-української війни

Дональд Трамп (Фото: ANDY RAIN / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що стосовно закінчення російсько-української війни його підвів диктатор РФ Володимир Путін. Про це американський керівник заявив на спільній пресконференції з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером.

"Я маю велику честь повідомити вам, що ми розв'язали сім воєн – воєн, які були нерозв'язними, воєн, які не можна було вирішити шляхом переговорів або інших засобів. Ми зробили це, США зробили це в семи випадках. Та [російсько-українська війна], яка, як я думав, була б найлегшою через мої стосунки з президентом Путіним, але він підвів мене. Він справді мене підвів", – заявив Трамп.

Він зазначив, що "подивимося, як все складеться" у закінченні війни РФ проти України.

Згодом керівник США додав, що російсько-українська війна "буде вирішена", як і протистояння Ізраїлю і ХАМАС.

"Але у війні ніколи не можна знати [точно], війна – це інша справа. Трапляються речі, які є протилежними до того, що ви думали. Ви думали, що вам буде легко або важко, а виявляється навпаки", – підсумував він.

ДОВІДКА Слід зауважити, що з вищезгаданих семи війн, наприклад, вірмено-азербайджанський конфлікт не був у гарячій фазі, а у протистоянні Індії та Пакистану за посередництва Трампа вдалося лише досягти припинення вогню, а не остаточної мирної угоди.