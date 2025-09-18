Король Чарльз наголосив на підтримці України. Трамп кивнув
Король Чарльз і Дональд Трамп (Фото: EPA / SSgt Donald C TODD)

Король Великої Британії Чарльз III наголосив на важливості підтримки України під час бенкету у Віндзорському замку у межах візиту президента США Дональда Трампа. Трансляцію вів британський телеканал Sky News.

"Оскільки тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об’єднуємось і підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир", – сказав він.

Трамп під час цих слів схвально кивав головою.

Король Чарльз також високо оцінив "особисту відданість Трампа пошуку рішень для деяких найскладніших конфліктів у світі з метою забезпечення миру".

  • Пізно ввечері 16 вересня Трамп і його дружина Меланія прибули до Великої Британії. Це другий державний візит Трампа у статусі президента, який називають історичним.
  • За даними Politico, союзники України могли залучити короля Великої Британії, щоб він допоміг переконати Трампа посилити тиск на Росію.
дональд трампЧарльз IIIкороль Чарльз