Король Чарльз наголосив на підтримці України. Трамп кивнув

Чарльз III заявив, що наразі "тиранія знову загрожує Європі"

Король Чарльз і Дональд Трамп (Фото: EPA / SSgt Donald C TODD)

Король Великої Британії Чарльз III наголосив на важливості підтримки України під час бенкету у Віндзорському замку у межах візиту президента США Дональда Трампа. Трансляцію вів британський телеканал Sky News.

"Оскільки тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об’єднуємось і підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир", – сказав він.

Трамп під час цих слів схвально кивав головою.

Король Чарльз також високо оцінив "особисту відданість Трампа пошуку рішень для деяких найскладніших конфліктів у світі з метою забезпечення миру".

'Today, as tyranny once again threatens Europe, we and our allies stand together in support of Ukraine,' King Charles says at the State Banquet. https://t.co/BZQL3RNxAP



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/m3jGEi13dD — Sky News (@SkyNews) September 17, 2025