Король Чарльз наголосив на підтримці України. Трамп кивнув
Король Великої Британії Чарльз III наголосив на важливості підтримки України під час бенкету у Віндзорському замку у межах візиту президента США Дональда Трампа. Трансляцію вів британський телеканал Sky News.
"Оскільки тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об’єднуємось і підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир", – сказав він.
Трамп під час цих слів схвально кивав головою.
Король Чарльз також високо оцінив "особисту відданість Трампа пошуку рішень для деяких найскладніших конфліктів у світі з метою забезпечення миру".
- Пізно ввечері 16 вересня Трамп і його дружина Меланія прибули до Великої Британії. Це другий державний візит Трампа у статусі президента, який називають історичним.
- За даними Politico, союзники України могли залучити короля Великої Британії, щоб він допоміг переконати Трампа посилити тиск на Росію.
