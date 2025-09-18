Король Чарльз заявил о поддержке Украины. Трамп кивнул
Король Великобритании Чарльз III подчеркнул важность поддержки Украины во время банкета в Виндзорском замке в рамках визита президента США Дональда Трампа. Трансляцию вел британский телеканал Sky News.
"Поскольку тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники объединяемся и поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", – сказал он.
Трамп во время этих слов одобрительно кивал головой.
Король Чарльз также высоко оценил "личную приверженность Трампа поиску решений для некоторых самых сложных конфликтов в мире с целью обеспечения мира".
- Поздно вечером 16 сентября Трамп и его жена Мелания прибыли в Великобританию. Это второй государственный визит Трампа в статусе президента, который называют историческим.
- По данным Politico, союзники Украины могли привлечь короля Великобритании, чтобы он помог убедить Трампа усилить давление на Россию.
