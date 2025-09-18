Король Чарльз заявил о поддержке Украины. Трамп кивнул

Чарльз III подчеркнул, что сейчас "тирания снова угрожает Европе"

Король Чарльз и Дональд Трамп (Фото: EPA / SSgt Donald C TODD)

Король Великобритании Чарльз III подчеркнул важность поддержки Украины во время банкета в Виндзорском замке в рамках визита президента США Дональда Трампа. Трансляцию вел британский телеканал Sky News.

"Поскольку тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники объединяемся и поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", – сказал он.

Трамп во время этих слов одобрительно кивал головой.

Король Чарльз также высоко оценил "личную приверженность Трампа поиску решений для некоторых самых сложных конфликтов в мире с целью обеспечения мира".

