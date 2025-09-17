Politico: Союзники ждут, что король Чарльз повлияет на Трампа в вопросе поддержки Украины

Диалог об усилении давления на РФ может состояться в неформальной обстановке

Король Чарльз III (Фото: EPA/NEIL HALL)

Союзники Украины могли задействовать короля Великобритании Чарльза III, чтобы он помог убедить президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на неназванных собеседников.

Высокопоставленный представитель британского Министерства обороны заявил, что король "очень близок" к деталям переговоров о прекращении огня и к самому президенту Владимиру Зеленскому. Однако точной уверенности в том, что вопрос войны России против Украины будет включен в программу визита Трампа – нет. Но, несмотря на это, политические и королевские помощники ожидают, что его обсудят неформально.

Бывший высокопоставленный британский дипломат заявил: хотя Чарльз III не высказывается публично о вопросах государственного управления, он "умеет находить другие способы выражения своей точки зрения".

Ожидается, что Трамп проведет ночь в Виндзорском замке, где ему устроят шествие в карете по территории поместья и обед в государственной столовой. Затем он примет участие в парадном государственном банкете.

"Не было бы ничего удивительного, если бы король воспользовался возможностью в частном порядке призвать президента более эффективно поддерживать Украину", – сказал анонимный экс-дипломат.

Собеседники ожидают, что Чарльз III может "кивнуть в сторону Украины" во время речи на государственном банкете. Но в основном дипломатия, скорее всего, будет проходить за закрытыми дверями.