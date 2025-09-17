Трамп прибыл в Британию со вторым историческим визитом

На 17 сентября у президента США запланирована встреча с королем Чарльзом III

Трамп с женой отправляются в Британию (Фото: EPA/BONNIE CASH)

Президент США Дональд Трамп с женой Меланией Трамп прибыли поздно вечером 16 сентября в Великобританию – это его второй государственный визит в статусе президента, который называют историческим. Об этом сообщают Reuters и Sky News.

У трапа в аэропорту Станстед выстроился почетный караул из военнослужащих Королевских военно-воздушных сил из Королевской знаменной эскадрильи, также гостей из США встречала министр иностранных дел Британии Иветт Купер.

Ожидается, что Британия и США заключат инвестиционные соглашения, что станет возобновлением их "особых отношений". Также 17 сентября Трамп встретится с королем Чарльзом (Карлом) III на торжественной церемонии в Виндзорском замке.

Представитель британского премьер-министра Кира Стармера назвал визит Трампа "исторической возможностью", появившейся "в решающий момент для глобальной стабильности и безопасности".

"Премьер-министр обсудит проблемы, с которыми сталкиваются обе наши страны, а также возможности, возникающие в связи с вступлением нас в новую эру наших глубоких и беспрецедентных отношений", – сообщил пресс-секретарь журналистам.

Однако не все встретили Трампа тепло. Когда он направлялся в резиденцию посла США в Лондоне, протестующие транслировали на Виндзорский замок гигантские проекции президента США рядом с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в секс-преступлениях.

По информации полиции долины Темза, четыре человека были арестованы по "подозрению в распространении вредоносных сообщений" после этого.

Trump: We are now respected around the world!



The World: pic.twitter.com/P2KrmxTvyd — Alex Cole (@acnewsitics) September 16, 2025

Общаясь с журналистами во время полета, Трамп отметил, что это первый случай, когда кто-то удостоился чести дважды быть приглашенным в Британию.

"У меня очень хорошие отношения с Великобританией, и Чарльз, который теперь король, как вы знаете, мой друг. Это первый случай, когда кто-то удостоился этой награды дважды. Так что это большая честь... Все с нетерпением ждут этого. У вас будут лучшие фотографии", – сказал Трамп.